Захарова назвала абсурдом обвинения США против 13 россиян по делу о «вмешательстве» в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала обвинения против 13 россиян во вмешательстве» в выборы в США в 216 году.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — написала Захарова.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском «вмешательстве» в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.