В Эфиопии объявлен режим ЧС

Власти Эфиопии объявили режим ЧС после того, как премьер-министр Хайлемариам Десалегн объявил о своем намерении уйти в отставку на фоне беспорядков и политического кризиса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Правящая коалиция «Революционно-демократический фронт эфиопских народов» после совещания решила объявить чрезвычайное положение. Сколько оно продлится, не сообщается.

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Отставка премьер-министра последовала за волной забастовок и демонстраций, участники которых требовали выпустить лидеров оппозиции и добились своего.

Более 6 тыс. лидеров оппозиции были освобождены с января, пока правительство пыталось смягчить недовольство протестующих таким образом.

Ранее сообщалось, что американка вышла замуж за эфиопского принца, познакомившись с ним в ночном клубе Вашингтона.