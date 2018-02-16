Мэй обеспокоена ролью Ирана на Ближнем Востоке

Во время своей поездки в Берлин премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке и необходимость ее полного осуществления. Об этом сообщает Reuters.

«Кроме того, мы сошлись во мнении, что по мере продолжения работы по сохранению сделки в силе, мы разделяем опасения США насчет дестабилизирующей активности Ирана на Ближнем Востоке, и мы готовы принять дальнейшие адекватные меры, чтобы решить эти проблемы», – сказала Мэй.

Ранее министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что удары по позициям военных Ирана в Сирии говорят о том, что Израиль не потерпит иранского присутствия у своих границ.