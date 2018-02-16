Лавров и Климкин в Мюнхене проговорили почти час

Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в Мюнхене проходила в течение 57 минут, передает РИА «Новости».

Переговоры стали для министров вторыми за последние три месяца. Ранее они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.

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Перед встречей Климкин сообщил, что рассчитывает обсудить темы ввода миротворцев ООН в Донбасс и обмен пленными, однако по ее итогам на вопросы российских журналистов отвечать отказался.

Ранее Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ в Мюнхене содействие урегулированию в Донбассе.