В Совбезе ООН Россия не согласилась с американской оценкой атаки на востоке Сирии

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Россия и США по-разному оценили произошедшие атаки сил коалиции на проправительственные войска в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал инцидент на востоке Сирии «неспровоцированной атакой».

Реклама

Как отмечается, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «силы, поддерживающие режим, осуществили ничем не спровоцированное нападение на «Сирийские демократические силы» и советников из коалиции» по борьбе с террористической организацией ИГ.

«Это была масштабная атака, в которой участвовало множество танков, артиллерия и боевики. Коалиция действовала в целях самообороны, чтобы отразить нападение, и Соединенные Штаты оставляют за собой право действовать в целях самообороны», — сказала Хейли.

8 февраля возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по правительственным войскам Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.