Мэр Одессы задержан в аэропорту Киева

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В госпогранслужбе уточнили, что утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт «Борисполь». Там его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.

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Сообщается, что Труханову сразу вручили подозрение. Его считают причастным к хищению средств из бюджета Одессы.

Издание пишет, что Труханов отсутствовал в Одессе более полутора месяцев — с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.