Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы агентства национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.

«Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, который был выдвинут кандидатом на пост главы АНБ и киберкомандования США, эта позиция добудет для него четвертую звезду!», — написал в твиттере специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

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Он также отметил, что у Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на попытку АНБ купить компромат на него у россиянина.