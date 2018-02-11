Трамп назвал приоритеты иммиграционной реформы США
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал приоритеты иммиграционной реформы.
«Моя администрация определила три основных приоритета для создания безопасной, современной и законной иммиграционной системы: полное обеспечение границы, прекращение цепной миграции и отмену визовой лотереи», — написал Трамп.
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Он отметил, что конгресс должен обеспечивать безопасность иммиграционной системы и «защищать американцев».
Ранее сообщалось, что Трамп создал специальный центр по отбору иммигрантов.