Трамп назвал приоритеты иммиграционной реформы США

Президент США Дональд Трамп Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал приоритеты иммиграционной реформы.

«Моя администрация определила три основных приоритета для создания безопасной, современной и законной иммиграционной системы: полное обеспечение границы, прекращение цепной миграции и отмену визовой лотереи», — написал Трамп.

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Он отметил, что конгресс должен обеспечивать безопасность иммиграционной системы и «защищать американцев».

Ранее сообщалось, что Трамп создал специальный центр по отбору иммигрантов.