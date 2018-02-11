Генсек ООН призвал к деэскалации ситуации в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к срочной деэскалации ситуации в Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генсека.

«Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности», — говорится в заявлении Гутерреша.

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Он подчеркнул, что «внимательно следит» за ситуацией в Сирии, а также за конфликтом у границ.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обвинил Иран в эскалации конфликта в Сирии.