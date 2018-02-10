В Азербайджане оппозиционная партия «Мусават» отказалась участвовать в президентских выборах

В Азербайджане партия оппозиции «Мусават» решила не участвовать во внеочередных президентских выборах в стране, сообщает РИА «Новости».

«После трехчасового обсуждения партия приняла решение не участвовать в выборах», — заявили в партии.

По данным агентства, оппозиционный Национальный совет и Партия народного фронта также отказались участвовать в предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля.