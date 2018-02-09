Антонов назвал одну из главных причин разногласий США и России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что одной из главных причин разногласий между Россией и США. Об этом Антонов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», интервью опубликовано на сайте «Вести.Ru».

«Я долго думал, в чем самая главная проблема нашей жизни здесь и работы. Пожалуй, один из этих моментов — это отсутствие предсказуемости у наших партнеров. Не знаешь, что будет завтра. Не знаешь, как они себя поведут», — сказал Антонов.

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По словам посла, его работа является непростой, но интересной.

Также Антонов отметил, что у дипломатической миссии в США нет уверенности в том, что отношения между Москвой и Вашингтоном не станут хуже в будущем.