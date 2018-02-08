Саакашвили попросил не мешать ему заниматься политикой на Украине

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил ему экстрадицией в Грузию из-за его политической деятельности, написал политик на своей странице в фейсбуке.

«После того как у них все «дело» треснуло (обвинение Саакашвили в государственном перевороте в Грузии — «Газета.Ru»), в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за «госпереворот и сотрудничество с ФСБ», как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, «доказательства» исчезли, «телефонный разговор» оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас, господин бездипломный прокурор», — написал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Украины отказал Саакашвили в статусе нуждающегося в защите.