Собчак и Сурайкин официально стали кандидатами в президенты

Ксения Собчак и Максим Сурайкин официально зарегистрированы кандидатами на пост президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующие постановления члены ЦИК приняли на заседании комиссии.

Собчак выдвигается на выборы от партии «Гражданская инициатива», Сурайкин — от партии «Коммунисты России».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить о поездке Собчак в США после предупреждения ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.