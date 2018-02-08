Кремль рассказал о разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий», — отмечается в сообщении.

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Стороны также подчеркнули важность соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии.

«В этом контексте отмечена значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган рассказал о «соображениях» США против России, Турции и Ирана в Сирии.