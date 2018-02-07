Пушков посоветовал Украине обратиться в международную ассоциацию баскетбола

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал планы депутатов Верховной Рады Украины сорвать выборы президента России в Крыму.

«Украина намерена поднять в ПАСЕ вопрос о «незаконности избрания президента России» в Крыму. Но от ПАСЕ здесь ничего не зависит. С тем же успехом Киев может обратиться в Международную ассоциацию баскетбола», — отметил Пушков.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады решили сорвать выборы президента России в Крыму.