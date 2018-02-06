Депутаты Рады решили сорвать выборы президента России в Крыму

Фракция Верховной рады «Народный фронт» призвала мировое сообщество помешать выборам президента России в Крыму и не признавать их результаты. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на главу фракции Максима Бурбака.

Проект постановления уже зарегистрирован в Раде.

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По словам Бурбака, выборы будут нелегитимными, а намерение российской стороны провести голосование в Крыму «является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и других международно-правовых актов».

Как отмечает издание, если это постановление будет принято, Верховная рада призовет международное сообщество не допустить проведения выборов, не признавать их результаты, а также допустить международных наблюдателей на территорию полуострова для мониторинга нарушений прав людей и организации помощи жертвам репрессий.

Ранее «прокуратура автономной республики Крым» (украинская организация, находящаяся в Киеве) возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили российский Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.