Министр Израиля заявил об отказе Польши принять его из-за критики закона о Холокосте

Министр образования Израиля Нафтали Беннет на своей странице в фейсбуке сообщил об отказе властей Польши принять его в Варшаве из-за критики в адрес закона, криминализирующего высказывания о причастности народа Польши к преступлениям Второй мировой войны.

«Правительство Польши отменило мой запланированный визит, потому что я упомянул об ответственности Польши за убийство около 200,000 евреев во время Холокоста», — написал Беннет.

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Он назвал этот отказ «большой честью» для него и для всего народа Израиля.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в преступлениях нацизма в Польше виновна только Германия.