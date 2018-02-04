Посол США охарактеризовал отношения между россиянами и американцами

Отношения между США и Россией на уровне граждан остаются дружественными, несмотря на разногласия на уровне правительств, заявил посол США в России Джон Хантсман.

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией остаются на уровне граждан дружественными. Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь. Отношения на уровне правительств: иногда у нас есть разногласия», — заявил Хантсман в видео, которое опубликовал твиттер аккаунт посольства США.

Реклама

Посол заявил о необходимости искать точки соприкосновения, вести диалог и строить доверие, «даже если наши позиции не всегда совпадают».

Ранее посол США захотел искупаться в проруби с руководством России.