Трамп возмутился обсуждением России и предложил другую тему

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди продолжают обсуждать «сговор с Россией», тогда как, по его мнению, стоит обсуждать рост зарплат. Об этом он написал в твиттере.

«Отличные показатели в сфере занятости и, наконец, после долгих лет, рост зарплат — но никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то что спустя год расследования сговора не найдено!» — написал Трамп.

Ранее президент США назвал расследование «российского дела» американским позором.