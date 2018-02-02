Посол Франции заявила о возможном визите Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, а до этого посетит Москву. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, передает РИА «Новости».

«В этом году президент Французской республики собирается участвовать в экономическом форуме в Петербурге в мае, а до этого, я думаю, что он совершит двусторонний визит в Москву», — сказала Берманн.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон принял приглашение посетить Россию.