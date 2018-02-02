Небензя назвал неприемлемые для России изменения в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что для Москвы неприемлемы идеи в реформировании Совета Безопасности (СБ) организации, направленные на ущемление прав постоянных членах СБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам постпреда, для России «неприемлемы любые задумки, влекущие ущемление прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето... Следует помнить: данный институт является не привилегией, а инструментом, важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Покушаться на него было бы неверно и с исторической, и с политической точек зрения».

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Он отметил, что все аспекты реформирования СБ должны обсуждаться в единой связке.

Ранее сообщалось, что Россия представила в ООН новый проект по химатакам.