Тиллерсон выразил обеспокоенность ростом влияния России в Латинской Америке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своей обеспокоенности в связи с ростом влияния России в Латинской Америке, передает Reuters.

«Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей», - сказал Тиллерсон.

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Он также отметил, что Латинской Америке «не нужны новые имперские силы» на своей территории.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.