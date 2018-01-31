Госдеп США рассказал о содержании закрытых российских объектов

Помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф рассказал, что местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности, передает РИА «Новости».

«Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются. Никому не разрешается заходить. Они содержатся в полной неприкосновенности», — сказал Эванофф.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября.