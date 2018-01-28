Волкер: никто не лишит Россию права вето в ООН

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер усомнился в том, что Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», – сказал Волкер.

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Волкер отметил, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку «очень важно коммуницировать с Россией напрямую» для благополучного разрешения конфликта в Донбассе.

«Поэтому диалог очень важен», — заявил Волкер.

Ранее Волкер призвал сохранить санкции против России.