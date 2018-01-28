Курды заявили, что их не пригласили на Конгресс нацдиалога Сирии

Сирийские курды, представляющие самопровозглашенную федерацию Северной Сирии, не получили приглашения на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи из-за позиции Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя курдской стороны.

«Курды не смогут принять участие в Конгрессе национального согласия в Сочи не потому, что отказываются это делать, а потому, что до сих пор не получили от России приглашения. Россия не направила приглашения руководству», — пояснил он.

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По его словам, представленный еще до начала военных действий в Африне список курдов был почти полностью «перечеркнут» Турцией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи.