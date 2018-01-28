Трамп поставил себя на место Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы вел переговоры по Brexit вместо британского премьера Терезы Мэй, то делал бы это «жестче». Об этом он сказал в интервью британскому ITV, передает Associated Press.

«Нет, я бы не стал вести переговоры [по Brexit] так, как они ведутся сейчас... У меня был бы другой подход», — сказал Трамп, отметив, что подошел бы к этому более жестко.

Ранее в интервью телеканалу Трамп назвал принца Гарри и его невесту Меган Маркл «милой парочкой».