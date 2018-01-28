Индийский премьер впервые в истории посетит Палестину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые в истории побывает с визитом в Палестине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Индии.

Ведомство сообщает, с 9 по 12 февраля Моди побывает в Палестине, ОАЭ и Омане, куда также отправится впервые.

Также отмечается, что индийский премьер выступит с речью на открытии Всемирного правительственного саммита в Дубае, куда Индию пригласили в качестве почетного гостя.

Ранее сообщалось, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас собирается посетить Россию в первой половине февраля.