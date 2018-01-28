Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Россия является самой большой угрозой для его страны, передает Politico.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — ответил Моравецкий на вопрос о том, какая угроза для Польши представляется ему наибольшей.

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Польский премьер также призвал готовиться ко «вторжению» России на Украину, подчеркнув, что «лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия».

Ранее в Минобороны ответили на слова британского министра об «агрессивных планах Москвы».