Трамп рассказал о двух приглашениях в Великобританию от Мэй

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что получал два раза приглашения посетить Великобританию от премьер-министра Терезы Мэй. Об этом Морган написал в своем твиттере.

«Президент Трамп сказал мне, что Тереза Мэй на этой неделе предложила ему совершить два визита в Великобританию в этом году — рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью», — написал Морган.

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Полное интервью выйдет на телеканале iTV 28 января.

Ранее СМИ сообщали, ччто Трамп сказал Мэй, что она могла бы стать новым Черчиллем.