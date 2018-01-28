Трамп рассказал, считает ли себя феминистом

Президент США Дональд Трамп в интервью с журналистом Пирсом Морганом заявил, что не считает себя феминистом. Об этом Морган сообщил в своем твиттере.

«Нет, я бы не сказал, что я феминист. Я имею в виду, что это, может быть, было бы чересчур. Я за женщин, я за мужчин, я за всех», — сказал Трамп.

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Ожидается, что полное интервью выйдет на телеканале iTV 28 января.

Ранее представитель первой леди США прокомментировала слухи о семейных проблемах Трампов.