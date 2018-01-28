Нетаньяху раскритиковал Польшу за запрет термина «польские лагеря смерти»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал польские власти за законопроект, устанавливающий наказание за употребление выражений, указывающих на ответственность Польши за преступления против человечности, которые были совершены нацистской Германией, передает Reuters.

«Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост», — сказал Нетаньяху.

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В документе, в частности, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за использование термина «польские лагеря смерти».

В Европе, России и других странах мира отмечают день памяти жертв Холокоста 27 января.