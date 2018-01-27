Лавров и Чавушоглу обсудили конгресс нацдиалога в Сочи

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор в связи с намеченным на 29-30 января конгрессом национального диалога Сирии в Сочи, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

Деталей переговоров источник не привел.

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Ранее в МИДе приветствовали решение генсека ООН направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в работе конгресса сирийского нацдиалога.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в конгрессе.