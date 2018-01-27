Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом она заявила в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Они приедут» — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что российская позиция в этом вопросе была «принципиальной», и добавила, что без курдского населения диалог о судьбе Сирии был бы невозможен.

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По словам Захаровой, пригласить представителей курдов в Сочи была непросто, потому что «огромное количество игроков делали все для того, чтобы курдские представители туда не приехали».

Ранее представитель Сирийского комитета по переговорам заявил, что сирийская оппозиция не будет участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.