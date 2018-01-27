Сурков: в законе о «реинтеграции Донбасса» не должно быть противоречащих Минским соглашениям мер

Российская сторона на переговорах в Дубае обратила внимание представителей США на так называемый закон Украины о реинтеграции, которым Киев пытается легализовать противоправные действия в Донбассе, заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

«На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», - заявил он.

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Помощник президента России подчеркнул, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду.

«Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности», — отметил Сурков.

Встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае.