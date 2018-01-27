Главной темой переговоров Суркова и Волкера в Дубае стала инициатива РФ о миссии ООН в Донбассе

«Дубайский пакет» предложений США по инициативе России о развертывании миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, Москва внимательно изучит его и своевременно даст ответ, заявил ТАСС помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН, — рассказал помощник президента России . — Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд».

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По словам Суркова, главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. «Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», - отметил Сурков.

Встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае.