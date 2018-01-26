Источник: Сурков и Волкер не смогли сблизить позиции по закону о реинтеграции Донбасса

Помощник президента России Владислав Сурков вместе со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером не пришли к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сказал он.

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По его словам, конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Ранее сообщалось, что в Кремле не ждут каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.