Клинцевич назвал санкции США переходом на глобальную конфронтацию с Россией

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что новые санкции США в отношении России являются окончательным переходом на глобальную конфронтацию, передает РИА «Новости».

«Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра. Русофобская политика США - это своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения», — заявил он.

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Клинцевич подчеркнул, что «абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям — будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт, все что угодно».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за расширение антироссийских санкций.