В Госдуме прокомментировали расширение США антироссийских санкций

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал новые санкции США против России, передает RT.

«Ничего нового в действиях США нет. Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Все это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свернут», — сказал он.

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Новиков также добавил, что России следует продолжить укреплять свою экономику, чтобы «обезопасить страну от негативных сценариев».

«Только в этих условиях мы можем рассчитывать на то, что Россия сможет противостоять санкционному и любому другому давлению», — сказал он.

Ранее «Ростех» выразил сожаление включением в санкционный список США его дочерней компании «Технопромэкспорт».