Трамп назвал себя чирлидером США

Президент США Дональд Трамп заявил, что является «чирлидером» своей страны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Washington Examiner.

«Я думаю, что я чирлидер нашей страны. Причина, по которой я стал чирлидером, проста – потому что я люблю нашу страну», – сказал Трамп.

Реклама

Он отметил большой объем инвестиций, которые компании из других стран сделали в экономику США с момента его избрания президентом. Значительную часть своей речи он посвятил рекордам, которые побил фондовый рынок, и хорошей статистике по трудоустройству за прошлый год.

«Много денег, миллиарды и миллиарды долларов возвращаются в США, и люди очень довольны тем, что мы сделали», – добавил Трамп.

Кроме того, в своей речи президент повторил перед мировыми лидерами, что всегда будет ставить США на первое место, и пожелал им так же поступать с интересами своих стран.

Ранее Трамп пожаловался на отношение к нему со стороны СМИ.