«Известия»: Путин лично проверит работу врио губернаторов двух регионов

Президент России Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск, где проверит работу врио губернаторов регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков подтвердил изданию, что Путин приедет в регионы в начале февраля. По его словам, можно расценивать визит президента как подведение итогов работы врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который был назначен на должность 6 октября 2017 года, и врио главы Красноярского края Александра Усса, которого назначили 29 сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей.