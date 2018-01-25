Источник: сирийские курды не приедут на Конгресс нацдиалога в Сочи

Основные курдские общины в Сирии не примут участия в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом заявил официальный представитель курдов, сообщает Reuters.

По словам Бадрана Джиа Курда, советника курдской автономной администрации, управляющей регионами на севере Сирии, структура не получила формального приглашения на Конгресс с тех пор, как стало известно, что он пройдет 29-30 января в Сочи.

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Он добавил, что не может быть никакой дискуссии о разрешении военного конфликта, пока продолжается турецкое наступление на Африн.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых они обсудили подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога.