Порошенко рассказал, когда примет решение баллотироваться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, он примет решение через пол года.

«У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешным», — рассказал Порошенко журналистам на «Украинском завтраке» в Давосе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесен в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег.