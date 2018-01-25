Трамп заявил о готовности дать показания Мюллеру под присягой

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому вмешательству» под присягой, сообщает Bloomberg.

«Я ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные офицеры разведки США, включая директора ЦРУ Майка Помпео, были допрошены командой спецпрокурора Мюллера на предмет возможной попытки президента Дональда Трампа помешать расследованию о «российском вмешательстве».

Этот допрос подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США в данном деле.