Хейли: Россия потакает зверствам сирийского режима

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках скрыть якобы имеющиеся данные об использовании сирийскими властями химического оружия, передает «Интерфакс».

«Многие годы Россия закрывала глаза, когда Сирия и ее друзья использовали это омерзительное оружие войны. Россия потакает зверствам сирийского режима», — сказала она.

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Данное заявление Хейли сделала во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Россия предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия.