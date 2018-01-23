Лавров поинтересовался у СМИ, чем он болеет

Глава МИД России Сергей Лавров после вопроса Bloomberg о его здоровье, заданного пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, решил выяснить, чем он болеет. Об этом сообщила в фейсбуке официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«После того, как агентство Блумберг попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у Блумберг, чем он болеет. Агентство Блумберг , вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос о здоровье Лаврова.