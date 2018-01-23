Путин предложил освободить судей от хозяйственных функций

Президент России Владимир Путин предложил освободить судей от несвойственных им хозяйственных функций, передает «Интерфакс».

«Совершенно очевидно — я думаю, что коллеги, которые находятся здесь согласятся с тем, что нужно избавить судей и председателей (судов) от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий», — сказал Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда.

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По мнению президента, эти обязанности можно было бы передать администраторам суда, как предлагает ВС.

«Рассчитываю, что это помогло бы повысить качество рассмотрения дел, объективность и независимость судей, снизить коррупционные риски и, конечно, разгрузить руководителей судов от несвойственных им хозяйственных функций», — добавил Путин.

Ранее СМИ сообщили, что в российских судах появятся примирители.