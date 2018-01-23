Аксенов: власти Украины смирились с присоединением Крыма к России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины смирились с присоединением Крыма к России, передает РИА «Новости».

«Они (власти Украины) уже внутри все понимают и смирились с тем, что Крым ушел и навсегда вернулся на историческую родину в Россию и этого уже никогда не вернешь. Но им надо что-то рассказывать тем националистам, на которых они рассчитывают, как на основную движущую силу. Поэтому они им рассказывают сказки, что что-то будут там брать или за что-то бороться. Как всегда профанацией занимаются украинские власти. Поезд ушел, все здравые люди на Украине это понимают», — сказал Аксенов.

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Он отметил, что Киев продолжает вынашивать «злые планы и козни» против Крыма, чтобы подстроить «гадости» крымчанам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.