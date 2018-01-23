Песков ответил на вопрос о здоровье Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы МИДа Сергея Лаврова нет проблем со здоровьем, сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции, и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников», — сказал Песков, отвечая на вопрос западного журналиста.

Он отметил, что не слышал о каких-либо проблемах со здоровьем министра, добавив, что «все нормально».