СМИ: Трамп унижал своего министра торговли перед коллегами

Президент США Дональд Трамп часто критикует 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, ставя под вопрос его умственные способности и унижая перед коллегами. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В частности, Трамп остался недоволен торговыми соглашениями, которые министр заключил с Пекином.

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«Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно. И сделки не очень хорошие», — цитируют слова президента источники портала.

Помимо этого, Трамп унижал Росса перед коллегами и публично ставил под сомнение его умственные способности и компетентность.

Впрочем, впоследствии пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США «любит Уилбура».

Ранее Трамп пожаловался на нечестную торговлю Китая с США.