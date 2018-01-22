Пучдемон опроверг связи между Каталонией и Россией

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что у каталонских властей нет незаконных связей с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Он призвал сомневающихся посетить Каталонию и убедиться в отсутствии связей автономии с Россией, Венесуэлой или Северной Кореей.

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После прошедшего в Каталонии референдума о независимости в СМИ появились сообщения, что хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией.

Ранее Пучдемон сообщил, что приехал в Копенгаген.